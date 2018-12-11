ساندرا بولوك تُصاب بخدوش دامية خلال تصوير «بيرد بوكس»

المصدر: برلين - د.ب.أ

ذكرت نجمة هوليوود ساندرا بولوك أنها أُصيبت بخدوش دامية خلال تصويرها فيلم «بيرد بوكس» بسبب ارتدائها عصابة للعين في أغلب أوقات التصوير.

وقالت بولوك (54 عاماً): «كنت أجري كثيراً في مواجهة الكاميرا، ولم يكن ذلك أمراً ظريفاً، فقد سالت منّي دماء».

وتلعب بولوك في فيلم الرعب دور أم لطفلين تضطر معهما إلى الفرار من تهديد غامض. وخلال الفرار يضطرون لوضع عصابة على أعينهم لحمايتها.

ومن المقرر عرض الفيلم على شبكة «نيتفليكس» للبث الرقمي اعتباراً من 21 ديسمبر الجاري.

وأشارت بولوك إلى أنها كانت محاطة بأطفال في فترات كثيرة من التصوير، مضيفة: «كان ذلك أمراً مرهقاً للأعصاب، إذ كان يتعين عليّ أن انتبه للصغار»، لافتة إلى أنها حاولت تجنب السقوط على الأرض أكثر من مرة، لكن ذلك حدث مرات متعددة: «كان بإمكاني إحداث ثقوب في عصابة العين، حتى أتمكن من الرؤية قليلاً، لكن ذلك كان سيطفئ الطاقة المحمومة (خلال التصوير)».

وكشفت بولوك لـ«د.ب.أ» عن أنها تلقت تدريباً على دورها في الفيلم على يد مدرب عاجز عن الرؤية، مضيفة: «إنه عدّاء ماراثون ويقود دراجة.. استطاع أن يخبرني بطول الحائط خلفي ومكان إحدى الألعاب على الأرض».

وذكرت أنها سألته عن الكيفية التي يرغب المكفوفون في أن يتم تجسيد شخصياتهم بها على الشاشة، وأجاب: «نود إظهار قدراتنا، وليس ما لا نستطيع القيام به».