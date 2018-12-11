مهرجان دبي للتسوق.. المفاجآت في أرجاء المدينة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن جدول فعاليات الدورة الـ24 من مهرجان دبي للتسوق، التي ستنطلق أواخر الشهر الجاري؛ وتضم فعاليات وعروضاً وتجارب مميّزة، بالإضافة إلى جوائز ومفاجآت في أرجاء المدينة، وأنشطة ترفيهية عالمية، تُناسب جميع أفراد العائلة.

وسينطلق المهرجان في 26 الجاري، ليستمر حتى الثاني من فبراير المقبل، ويشارك فيه أكثر من 700 علامة عبر 3200 متجر في المدينة، ليتيح للمتسوقين فرصة الحصول على عروض تصل نسبتها إلى 75%، على مجموعة واسعة من المنتجات، طيلة فترة المهرجان.

ألعاب نارية كالعادة.. ستضيء عروض الألعاب النارية سماء دبي، خلال مهرجان دبي للتسوق كل خميس وجمعة في وجهات: السيف، لامير، و«ذا بييتش». 3200 متجر، تشارك في عروض مهرجان دبي للتسوق، في دورته الجديدة. 90 % نسبة الخصومات، التي تتيحها العروض الكبرى التي تطل في افتتاح المهرجان.

ويعد تمديد فترة المهرجان أسبوعاً إضافياً فرصة، ستمنح زوّار المهرجان مدّة أطول للاستمتاع بتجربة تسوق مع فرص الفوز بجوائز، وكذلك قضاء أوقات مفعمة بالمرح والبهجة، كما ستعود مجموعة من الفعاليات والعروض الترويجية، التي شهدت نجاحاً خلال الدورات السابقة للمهرجان؛ مثل «تخفيضات لمدة 12 ساعة»، و«السوق الموسمي» لتقدّم للسكان والزوّار تجربة مميزة، كما سيتضمن المهرجان مجموعة جديدة من الأنشطة مثل مفاجآت نهاية الأسبوع في مهرجان دبي للتسوق، وعروض التسوق المسائية.

أسعار مخفضة

وذكرت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في بيان، أنه «بإمكان الزوار التسوق واقتناء كل ما يرغبون، خلال أيام مهرجان دبي للتسوق، ما يوفر لهم فرصة الاستمتاع بعروض مميّزة، تراوح بين 25 و75%، في متاجر التجزئة المختلفة».

وبمناسبة افتتاح المهرجان، تطل من جديد عروض كبرى لمدة 12 ساعة، تقدم فيها منتجات بأسعار مخفضة تصل إلى 90%، لدى أشهر العلامات في عالم الأزياء والتجميل والمستلزمات المنزلية وغيرها؛ وذلك في مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر البرشاء، وسيتي سنتر الشندغة، من الساعة 12 ظهراً، وحتى منتصف الليل. وبدءاً من 27 ديسمبر الجاري، وطيلة فترة مهرجان دبي للتسوق يتاح لمحبّي التسوّق، خلال مفاجآت نهاية الأسبوع، فرصة التمتع بمجموعة من العروض الحصرية، تشمل الأزياء ومستلزمات العناية بالبشرة والتجميل، وغيرها من مختلف المنتجات في متاجر تسوق مختارة. وستنطلق هذه المفاجآت في مختلف أرجاء المدينة، أيام الخميس والجمعة والسبت، من الساعة 10 صباحاً، وحتى نفاد الكمية.

تشكيلة متنوعة

وستتعاون مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مع مجموعة من مراكز التسوق، لتقديم عروض التسوق كل يوم أربعاء من مهرجان دبي للتسوق. واعتباراً من الساعة السادسة مساءً، سيكون بإمكان المتسوقين الاستمتاع بعروض تقدمها أشهر المتاجر والمطاعم المفضلة لديهم، والتي ستتضمن عروض التسوق ومجموعة من ورش العمل، وجلسات التجميل، وحقائب الهدايا. وسينظم أول عرض تسوق مسائي في التاسع من يناير المقبل، وسيعلن عن جدول العروض خلال الأسبوع المقبل.

وسيقدم مهرجان دبي للتسوق، إلى جانب العروض الترويجية والتخفيضات المغرية، تشكيلة متنوعة من الفعاليات الممتعة والأنشطة التي تلبي مختلف الأذواق، بما فيها الحفلات الموسيقية لأشهر الفرق، والأنشطة المجانية المصممة خصيصاً لتوفر للعائلات أمتع الأوقات في أكبر مراكز التسوق، فضلاً عن عروض أهم العلامات التجارية الرائدة عالمياً.

وسيعود «السوق الموسمي» ليستقبل زواره من جديد في حديقة البرج وسط مدينة دبي، إذ يمكن للمتسوقين الحصول على منتجات لدى أشهر العلامات التجارية المحلية، ومنتجات أبدعها مصممون محليون، ابتداءً من 24 يناير وحتى الثاني من فبراير المقبلين.

سحوبات

تتيح سحوبات إنفينيتي الكبرى، يومياً، خلال مهرجان دبي للتسوق الفرصة لأحد المحظوظين للفوز بسيارة إنفينيتي QX50، بالإضافة إلى 150 ألف درهم. كما ستوفر سحوبات نيسان للمتسوقين فرصة الفوز بسيارة نيسان من سبعة طرز. وستتاح فرصة أخرى أمام خمسة محظوظين للفوز بـ20 ألف درهم أسبوعياً، وسيحظى سعيد الحظ بجائزة قدرها نصف مليون درهم عند نهاية المهرجان.