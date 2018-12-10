شراكة بين مبادرة «بيرل» و«القيادات العربية الشابة»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أبرمت مبادرة «بيرل»، المنظمة غير الربحية المعنية بنشر ثقافة المساءلة والشفافية، وتعزيز معايير الحوكمة المؤسّسية في منطقة الخليج، اتفاقية شراكة مع منظمة القيادات العربية الشابة، بهدف تكثيف الجهود المشتركة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتطبيق أفضل الممارسات لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وحضر توقيع الاتفاقية رئيسة مجلس إدارة المنظمة منى عيسى القرق، ورئيسة قسم البرامج في مبادرة «بيرل» ياسمين عمري. وأكد الطرفان ضرورة الاهتمام بالشرائح الشبابية، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن مهاراتهم القيادية، والمساهمة في تعزيز التوعية المجتمعية. وأكدت منى القرق أن تمكين الجيل الجديد من القادة يعد جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الرئيسة للمنظمة، مشيرة إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار التزام المنظمة ببناء جيل من الخبراء والمهنيين.