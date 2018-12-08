«أمازون» تستعد لإلغاء «موظفي المبيعات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصبح بإمكان الجمهور دخول أيٍّ من متاجر «جو» السبعة، التي افتتحتها أمازون، أخيراً، في مناطق مختلفة من الولايات المتحدة الأميركية، وحمل أي سلعة، والخروج مباشرة، دون الخوف من تهمة السرقة.

ولاتزال هذه التقنية محدودة ومقتصرة على تلك المتاجر السبعة، ووفقاً لمرصد المستقبل التابع لمؤسسة دبي للمستقبل، فإن أمازون تختبر الآن تقنية مشابهة في نطاق أوسع بكثير بولاية سياتل، الأمر الذي قد يلمح إلى هدف أمازون بمنافسة متجري وولمارت وتارجيت، والتفوق عليهما.

ويعتمد النظام الموجود في متاجر جو على مجموعة متطورة من الكاميرات وأجهزة الاستشعار، التي تديرها خوارزميات الذكاء الاصطناعي، والتي تكشف بسهولة عن أخذ الزبائن أي سلعة موجودة في المتجر.

وتمتلك أمازون حالياً سلسلة متاجر «هول فودز»، التي اشترتها مع واجهاتها في عام 2017، ولم يعرف حتى الآن إن كانت تنوي أمازون تطبيق التقنية ذاتها المعتمدة في متاجر جو، في متاجر هول فودز.

وشركة أمازون ليست الوحيدة التي تحاول تطبيق تقنيات حديثة في المتاجر، توفر على الزبائن عناء الوقوف في طوابير طويلة، إذ افتتحت وولمارت متجراً جديداً من متاجرها «سامز كلاب» في تكساس، الذي سيستغني أيضاً عن موظفي المبيعات، لكن سيبقى ضرورياً استخدام الزبائن للتطبيق الخاص بالمتجر، لإجراء مسح لكل المشتريات.