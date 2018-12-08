عادل إمام يوقّع عقد مسلسل رمضان المقبل

المصدر: نجلاء أبوالنجا - القاهرة

رغم أن كل التوقعات كانت تؤكد خروج النجم عادل إمام من السباق الدرامي في رمضان المقبل، لكن فجأة ومن دون مقدمات أعلنت شركة إعلام المصريين عن تعاقدها مع «الزعيم» على مسلسل يعرض في شهر رمضان المقبل، والغريب أن «إعلام المصريين» الشركة المالكة والمحتكرة لكل القنوات التلفزيونية المصرية الكبرى ليست هي الشركة المنتجة للمسلسل، وإنما شركة ماجنوم للإنتاج الفني التي يمتلكها رامي عادل امام والمنتج هشام تحسين، فيما ستكتفي «إعلام المصريين» بالعرض التلفزيوني فقط دون الإنتاج. ويمرّ المنتجون المصريون بأزمة كبرى لعدم قدرتهم على إنتاج أي أعمال درامية رمضانية، تحسباً لعدم شراء شركة «إعلام المصريين» لهذه المسلسلات لعرضها بحكم امتلاكها واحتكارها للقنوات المصرية، ويبدو من إعلان شركة ماجنوم عن مسلسل الزعيم الجديد، أن الخطوة حدثت بعد ضمان العرض التلفزيوني الرمضاني مع شركة «إعلام المصريين»، وتوقيع عقد رسمي بذلك، وأعلنت «إعلام المصريين» الخبر من جهتها، مؤكدة أن مسلسل الزعيم سيكون باكورة الأعمال الرمضانية التي تتعاقد عليها رسمياً.

من جهته، أكد المنتج والمخرج رامي إمام، أنه حتى هذه اللحظات لا توجد معلومات كاملة عن مسلسل عادل إمام وأن كل شيء لايزال في طور التفاوض.