مهرجان الفنون الإسلامية يستعد لدورة «أفق»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يواصل مهرجان الفنون الإسلامية استقبال الأعمال الفنية المشاركة في الدورة الـ21 «أفق»، استعداداً للحدث الذي تنطلق فعالياته في 19 من الشهر الجاري، وتنظمه إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتستمر لجنة المهرجان التحضيرية في الإشراف على عمليات تركيب الأعمال الفنية في متحف الشارقة للفنون، لعدد من الفنانين العرب والأجانب المشاركين في هذه الدورة، فيما تواصل اللجنة وضع اللمسات الأخيرة على التجهيزات الفنية الثانية، بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى التي ستحتضن الفعاليات.

وتحلّ نسخة هذا العام بروح فنية متجدّدة حاملةً شعار «أفق» بما يكتنزه من دلالات تعبّر عن جوهر هذه التظاهرة الجمالية، التي تجمع الشرق والغرب على إرث إنساني روحاني في إمارة تنير الدروب أمام الإبداع.

يشار إلى أن إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة ستعقد مؤتمراً صحافياً في 17 من الشهر الجاري، يتحدث فيه مدير الإدارة مدير مهرجان الفنون الإسلامية، محمد إبراهيم القصير، للإعلان عن تفاصيل الحدث، بما في ذلك بعض الأرقام والإحصاءات، إضافة إلى معلومات حول المشاركين والدول المستضافة، والفعاليات الموازية من معارض وورش وندوات وغيرها.

المهرجان يجمع

الشرق والغرب

على إرث إنساني

روحاني في إمارة تنير

الدروب أمام الإبداع