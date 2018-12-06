كيفين هارت: أخيراً سأقدم حفل الأوسكار

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

أعلن الممثل الأميركي، كيفين هارت، أنه سيقدم حفل الأوسكار بنسخته الـ91، في فبراير المقبل. وكتب هارت (39 عاماً) على «إنستغرام»: «أنا سعيد بأن أعلن أنه حان الوقت أخيراً لكي أقدم حفل الأوسكار.. سعيد للغاية لأن ذلك كان أحد أهدافي».

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن هارت القول: «على مدى أعوام عندما كان يتم سؤالي عما إذا كنت سأقدم حفل الأوسكار يوماً ما، كانت إجابتي واحدة، هذه ستكون فرصة حياتي بالنسبة لي كممثل كوميدي، وستحدث عندما يحين وقتها». ويعد هارت ثالث ممثل أميركي من أصول إفريقية يقدم حفل الأوسكار على مدار تاريخه.

وكانت الممثلة، ووبي جولدبرج، أول ممثلة أميركية من أصول إفريقية وأول سيدة تقدم حفل الأوسكار خلال عام 1994.