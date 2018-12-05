6 شعراء يتغنّون بالإمارات وإنجازاتها

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شارك ستة شعراء في الأمسية التي نظمها مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، مساء أول من أمس، احتفاءً بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات، بمشاركة في مجلس محمد خلف بمنطقة الكرامة.

وجمعت الأمسية بين الشعراء علي الغامدي (السعودية)، وحمود حمد المري (الكويت)، وفيصل الفارسي الجنيبي (سلطنة عُمان)، وعبدالله خالد الخالدي (البحرين)، وحمد خليفة البلوشي ومحمد بن حماد الكعبي (الإمارات)، وقدمها الإعلامي حسين العامري.

وتغنّى الشعراء المشاركون بدولة الإمارات وقيادتها الحكيمة، وألقوا قصائد عن «عام زايد» ومآثر الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والقيادة الحكيمة.

وتطرق الشعراء المشاركون إلى الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات منذ تأسيسها في مختلف الميادين، وما حققته أخيراً بحصول الجواز الإماراتي على المرتبة الأولى عالمياً، في الأول من ديسمبر الجاري، مؤكدين أن هذا الإنجاز يجسد الوجه الحضاري لدولة الإمارات، وما تحظى به من احترام وتقدير على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما قدم الشعراء لوحات إبداعية تؤكد فخرهم واعتزازهم بدولة الإمارات.