«فن» تطلق جائزة «أفضل قصة فيلم»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلقت مؤسسة «فن»، المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة بدولة الإمارات، جائزة «أفضل قصة فيلم قصير»، التي تستمر في قبول المشاركات حتى 21 ديسمبر الجاري.

وتهدف الجائزة، التي تقام بالتعاون مع مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، إلى تحفيز الأطفال على الإبداع، وإطلاق العنان لمخيلتهم، والاستفادة من المخزون اللغوي الذي يمتلكونه، وتوظيفه في صناعة أفلام قصيرة، إلى جانب تدريبهم وصقل خبراتهم في الكتابة الاحترافية.

وقالت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير مؤسسة «فن»: إن «الجائزة تستكمل أهدافنا في بناء جيل مثقف سينمائياً، يمتلك مهارات متنوعة في هذه الصناعة، وعلى رأسها كتابة القصص التي تعد من أبرز عناصر الفيلم الناجح»، مشددة على أهمية تعزيز مهارة الكتابة السينمائية في الإمارات والعالم العربي بشكل عام، وتوظيفها للتعبير عن القضايا المرتبطة بواقع مجتمعاتنا وهموم أطفالها وشبابها.

وأكدت أن المؤسسة ماضية في مسيرتها الداعمة لرؤية الشارقة التي تحرص، في كل مبادراتها ومشروعاتها وبرامجها، على صقل مهارات الأطفال والشباب، وتكريس الثقافة والقراءة والتعلم نهجاً ونمط حياة، إيماناً بدور الأجيال الجديدة ومسؤوليتها في الحفاظ على القيم النبيلة.

ووضعت «فن» عدداً من الشروط والمعايير للمشاركة في الجائزة التي خصصتها للمواطنين والمقيمين، ضمن الفئة العمرية 13-18 عاماً، ومنها أن تكون القصة ذات معنى أو عبرة باللغتين العربية أو الإنجليزية،.