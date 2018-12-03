«حكاية» حافلة بالأنشطة الثقافية والتراثية في الهواء الطلق

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يستضيف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، مجموعة من الفنانين المواطنين والمقيمين والعالميين، للمشاركة في الموسم الرابع من فعالية «حكاية»، التي تنطلق بعد غد، وتتيح للزوار فرصة الاسترخاء في الهواء الطلق، وقضاء أمسية حافلة بالأنشطة الثقافية والتراثية.

وتشكّل الفعالية، أمسية تجمع نخبة من الفنانين، لتناول الإرث الثقافي والتاريخي للإمارات من خلال الفنون، إذ سيكون الحضور على موعد مع العروض الشعرية والموسيقى الخاصة بحرفة صيد اللؤلؤ في الخليج العربي، وعروض العزف على آلة البيانو والعود وغيرها. وتشارك في الفعالية مجموعة واسعة من الفنانين من دولة الإمارات والكويت والفلبين وفلسطين وباكستان والولايات المتحدة، إلى جانب فنانين مقيمين في المملكة المتحدة تربطهما صلات وثيقة بدولة الإمارات.

وتضم القائمة لهذا العام 10 عروض اختيرت للاحتفال باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات و«عام زايد». وتم اختيار العروض بالتعاون بين شمة البستكي، الشاعرة وخريجة جامعة نيويورك أبوظبي، والمنسق والفنان البصري زاري جفري، ودوريان بول روجرز، الرائد المؤسس لفعالية إيقاعات على السطح، وديبرا ليندسي ويليامز، الأستاذ المساعد في برنامج الأدب والكتابات الإبداعية وكاتب عمود في صحيفة ذا ناشيونال؛ وبيل براغين، المدير الفني التنفيذي في مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي.

من جهته، قال بيل براغين: «لطالما شكلت (حكاية) واحدة من أبرز الفعاليات التي ينظمها مركز الفنون على مدى الأعوام الأربعة الماضية، إذ نجحت في ابتكار طريقة متميزة لعرض أعمال المواهب والتقاليد المتنوعة في دولة الإمارات، فضلاً عن أعمال الفنانين الزائرين، والتي تحتفي باليوم الوطني»، مشيراً إلى أن الفعالية التي تركز على الفنانين الإماراتيين، ستنظم بمشاركة عدد كبير من الفنانين المقيمين في الدولة، لتقدم صورة عن التنوع الثقافي الغني للإمارات وفنانيها، الذين يشاركون في هذا الاحتفالية من خلال أعمالهم رفيعة المستوى.

مشاركون

تشمل قائمة الفنانين المشاركين في الموسم الرابع من فعالية حكاية: آثما نيرمالا ديوس (الشعر)، أمل علي الصايغ (الشعر النبطي)، بوم ديوان (مزيج بين موسيقى الإبحار الخليجية وموسيقى الجاز)، دانابيل جوتيريز (الشعر)، فرح شما (الشعر)، غار أدامز (كتابة إبداعية)، مها جميل (المسرح والشعر والنثر)، عمر المرزوقي (بيانو)، وسمر عبدالجابر ونيكول كاليهان (الشعر)، وشمة البستكي (الشعر).

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عروض اختيرت للاحتفال باليوم الوطني الـ47 و«عام زايد».