قصائد وفعاليات تراثية تحت قبة «اللوفر أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

احتفاءً باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات، يستضيف متحف اللوفر أبوظبي على مدى يومين سلسلة من فعاليات التراث المحلي، تضم عروض العيالة الشعبية وفن الصقارة وحياكة السلال وفن النسيج البدوي التقليدي المعروف باسم «السدو» والسرد القصصي على لسان الحكواتي الذي سيروي قصصاً مبتكرة ومستوحاة من الأعمال الموجودة في قاعات العرض الدائمة، بالإضافة إلى قصائد شعرية ارتجالية تُقام تحت قبة المتحف.

ويقدم المتحف ثلاث جولات «من وحي الإمارات» يتعرّف الزوّار من خلالها على نشأة فكرة المتحف المنبثقة من رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بالإضافة إلى ورشة عمل «تصاميم إماراتية» التي تتيح للأطفال إنشاء تصاميم مستلهمة من المجوهرات الإماراتية الموجودة ضمن مقتنيات المتحف. وتُعقد جولات «من وحي الإمارات» في قاعات العرض الدائمة، في حين تُعقد ورشة عمل «تصاميم إماراتية» في متحف الأطفال باللوفر أبوظبي.