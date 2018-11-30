أطايب المطبخ المتوسطي بين دبي وأبوظبي

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

يدعو مطعم «فلوكا»، بأجوائه المستوحاة من منطقة البحر الأبيض المتوسط مع لمسةٍ من العراقة اللبنانية، عشاق المأكولات البحرية إلى زيارة فرعيه في دبي وأبوظبي للاستمتاع بأطايب المأكولات البحرية المطهوة بعناية فائقة، حيث يمكن للضيوف الاختيار من بين طيف واسع من الخيارات والأطباق اللذيذة الغنية بالنكهات المتوسطية الأصيلة. ويقدم مطعم فلوكا دبي باقة من أشهى المأكولات البحرية الطازجة طيلة أيام الأسبوع. العرض: 95 درهماً إماراتياً تتضمن ثلاثة أصناف من المقبلات مع 500 غرام من السمك ومغرفة واحدة من الآيس كريم.

ويقدم فرع دبي وجبة المطعم اليومية، أو أشهى أطايب الروبيان من منصة الشواء لقاء 160 درهماً إماراتياً للشخص الواحد. وتزيّن وجبة «بابيا» الإسبانية الشهيرة ليالي الخميس في مطعم «فلوكا» لقاء 75 درهماً إماراتياً، فقط أو 105 دراهم إماراتية للشخص الواحد، متضمنة كمية غير محدودة من وجبة «باييا».

يشكّل يوم السبت اليوم المثالي لتناول وجبة البرانش في مطعم فلوكا أبوظبي من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 5:30 بعد الظهربـ160 درهماً إماراتياً تتضمن المشروبات الخفيفة، و260 درهماً إماراتياً تتضمن المشروبات الخاصة بالمطعم.