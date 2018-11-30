وجهة كاسكيد الترفيهية: «هلا باليوم الوطني»

المصدر: الامارات اليوم

أطلقت وجهة كاسكيد الترفيهية في ياس مول أبوظبي، فعالية «هلا باليوم الوطني»، وذلك احتفالاً باليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تبدأ اليوم وتستمر ثلاثة أيام من المتعة والمرح والأنشطة المجانية المخصصة للعائلات والأطفال. حيث تستقبل الوجهة العائلات والأطفال ضمن فعالية «هلا بالويكند»، وذلك من الساعة 2 ظهراً لغاية 8 مساءً، وذلك في منطقة مُغلقة ومكيّفة، حيث يستهل الأطفال يومهم الحافل باختيار الأطعمة والمأكولات المفضلة لتزيين وجوههم برسوماتها، بالإضافة إلى الاستمتاع ببعض أنشطة الرسم والتلوين واستخدام الملصقات الملونة. وتتواصل أجواء التسلية والترفيه مع الأنشطة الحرفية لتحضير وتزيين الأطعمة، وورش العمل المخصصة لتعليم الطهي، وسيُقام كل نشاط لمدة 30 دقيقة كل ساعة، وسيستمتع المشاركون في هذه الأنشطة بابتكار إبداعات مميزة مثل السندويتشات اللذيذة، والتصاميم الفريدة للبسكويت والكعك وحلوى «الكب كيك».

كما تُقام أنشطة إضافية تتضمّن الألعاب الحيّة باستخدام مكوّنات الأطعمة، بالإضافة إلى مسابقات وتحديات واختباراتٍ مرحة للضيوف من كل الأعمار، وسيُقام كل نشاط لمدة 30 دقيقة كل ساعة، كما ستشهد الفعالية تنظيم أنشطة مخصصة لجميع أفراد العائلة.