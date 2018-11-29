«روح الشهيد تكتب القصيدة».. في بيت الشعر

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظم بيت الشعر في الشارقة أمسية شعرية، تناولت ما قدمه الشهداء من تضحيات، وعبر خلالها الشعراء مظفر الحمادي والدكتور عبدالله الخضير وشيماء حسن ومحمد نجيب قدورة ورعد أمان عن مشاعرهم تجاه من قدموا أرواحهم فداء للوطن. حضر الفعالية مدير بيت الشعر محمد عبدالله البريكي، وجمع من المثقفين والإعلاميين ومحبي الشعر. وألقى الشاعر السعودي الدكتور عبدالله الخضير قصيدة بعنوان «روح الشهيد تكتب الآن القصيدة» تناول فيها تضحيات الشهيد.

وقال البريكي: إن «هذه الفعالية تندرج ضمن أهداف بيت الشعر في الشارقة الذي يتفاعل مع كل المناسبات والأحداث بفعاليات تفتح المنابر للشعراء ليبوحوا بمشاعرهم، ويعبروا عن دواخلهم بما يقترب من الحدث، ويعبر إلى قلوب الناس بالحرف الشجي الآسر».

وألقى مظفر الحمادي مجموعة من القصائد حلقت في سماء الوطن، وتغنت بأمجاده وتضحيات أبنائه وتفانيهم في الذود عنه.