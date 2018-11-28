جون ليجند وكريسي: «بالتأكيد» نرغب في إنجاب طفل ثالث

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

أكد المغني الأميركي جون ليجند، وزوجته عارضة الأزياء الأميركية، كريسي تيجان، أنهما يرغبان في إنجاب طفل آخر (ثالث) «بالتأكيد».

وأفاد موقع «كونتاكت ميوزيك» الإلكتروني، المعني بأخبار المشاهير، بأن الزوجين اللذين لديهما ابنة وابن بالفعل، كشفا عن رغبتهما في أن تنمو عائلتهما، ولكنهما يعتقدان أن الحد الأقصى لذلك هو إنجاب ثلاثة أطفال.

وقالت كريسي، البالغة من العمر 32 عاماً: «أعتقد أننا سنقوم حتماً بإنجاب طفل آخر، ثم بعد ذلك، لا أعرف ما إذا كان جسدي سيستطيع احتمال المزيد».

يذكر أن ليجند (39 عاماً) كان قد التقى كريسي للمرة الأولى في عام 2007 أثناء تصوير أغنية «ستيريو»، ثم أعلنا خطوبتهما في ديسمبر من عام 2011، وزواجهما بإيطاليا في سبتمبر من عام 2013.

واستقبل الزوجان طفلتهما الأولى «لونا»، في أبريل 2016، ثم وضعت كريسي طفلهما الثاني «مايلز» في مايو الماضي.