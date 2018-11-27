كاثرين هيغل: أنا في الـ 40.. يالسعادتي

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

أكدت الممثلة الأميركية الحسناء، كاثرين هيغل، التي احتفلت بعيد ميلادها الـ40 في مطلع الأسبوع الجاري، أنها تشعر بسعادة غامرة، كونها في سنّ الـ40. وأفاد موقع «كونتاكت ميوزيك» الإلكتروني، المعني بأخبار المشاهير، بأن هيغل، التي احتفلت بعيد ميلادها أول من أمس، لجأت إلى موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، لتوضيح سبب عدم اهتمامها بتقدمها في السنّ، بل تقبلها ذلك بسرور.

وكتبت هيغل: أتممت رسمياً 40 عاماً، يالسعادتي! في الحقيقة أنا أشعر بسعادة بالغة، لكوني في الـ40.. تقول أمي دائماً إن ‏‏التقدم في السنّ أفضل من عكس ذلك‏‏، إنه حقيقي يا أمي، حقيقي جداً.

وأكدت الممثلة المشهورة أن العقد الجديد في حياتها قد منحها المزيد من «الحرية»، حيث إنها لم تعد تشعر «بالشكوك والقلق» التي كانت تساورها في العشرينات والثلاثينات من عمرها.

وتضيف: «يشعرني سنّ الـ40 بنوع معين من الحرية.. الحرية من كل الشك في الذات، والإحساس بعدم الأمان، وكره الذات والشك والقلق، التي كانت لدي في العشرينات والثلاثينات.. فأنا أشعر بأن سنّ الـ40 يجعلني أكبر سنّاً وأكثر حكمة».