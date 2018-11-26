تعيد صغيرتها إلى الحياة بإرشادات عبر الهاتف

المصدر: هامبورغ - د.ب.أ

دب اليأس في قلب امرأة ألمانية عندما رأت صغيرتها (ثلاثة أعوام)، وقد أصابها تشنج حراري عجزت الصغيرة على إثره عن التنفس.

وذكرت قوات الإطفاء أن المرأة اتصلت أول من أمس بالطوارئ، وشرحت لموظف مركز الإسعاف حالة ابنتها التي توقف قلبها عن الخفقان.

ولما رأى الموظف ضيق الوقت المتاح للوصول إلى الطفلة التي تحول لونها، وفق وصف الأم إلى اللون الأزرق، فقرر أن يشرح للأم طريقة إعادة الحياة إلى طفلتها عبر الهاتف.

وذكرت أطقم الإسعاف التي وصلت إلى المنزل برفقة طبيب طوارئ وقوات إطفاء، أنها وجدت الفتاة وقد عادت إلى الحياة والأم «منهكة لكنها سعيدة»، بعد أن تمكنت من إعادة طفلتها إلى الحياة عبر قيامها بالتدليك على صدر صغيرتها التي عاد إليها التنفس، وعاد قلبها إلى الخفقان في أعقاب ذلك. وجرى نقل الأم وطفلتها إلى المستشفى.