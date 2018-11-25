لاودا بعد زرع رئة: سأعود قريباً إلى رياضة المحركات

المصدر: أبوظبي - د.ب.أ

تعهد أسطورة سباقات سيارات «فورمولا-1»، النمساوي نيكي لاودا، أمس، بالعودة من جديد للعمل في رياضة المحركات، رغم خضوعه لعملية زرع رئة، مبدياً سعادته بنجاح فريق مرسيدس في حسم لقب بطولة العالم لسباقات «فورمولا-1» هذا الموسم، لكل من فئتَي السائقين والصانعين.

وقال لاودا في مقطع فيديو نشر، أمس، بحساب فريق مرسيدس على موقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سأعود قريباً».

وكان لاودا (69 عاماً)، الرئيس غير التنفيذي الحالي لفريق مرسيدس، قد خضع لجراحة عاجلة، في أوائل أغسطس الماضي، بعد معاناته من تدهور سريع في التهاب بالرئة، وغادر المستشفى في أكتوبر الماضي.

وقال لاودا «كما تعرفون جميعاً، لقد مررت بوقت عصيب، والدعم الذي لقيته من الجميع كان مذهلاً، وقد نهضت من سريري بشكل أسرع مما كنت متوقعاً، لأنني شعرت بانتمائي لعائلة قوية وكبيرة».

وعلق لاودا على تتويج مرسيدس بثنائية لقبي السائقين والصانعين، للموسم الخامس على التوالي قائلاً إن «الفريق قدم موسماً مذهلاً، وذلك قبل ختام منافسات بطولة العالم بإقامة سباق الجائزة الكبرى المقرر، اليوم، في أبوظبي».

وأثنى لاودا على البريطاني، لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، الذي توج بلقب بطولة العالم للمرة الخامسة في مسيرته.