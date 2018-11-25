«إكسبو 2025 الدولي» في أوساكا اليابانية

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

فازت اليابان، أمس، باستضافة «معرض إكسبو الدولي»، في مدينة أوساكا، عام 2025.

وتغلب عرض الاستضافة الياباني على العروض المقدمة من مدن في روسيا وأذربيجان لاستضافة المعرض، الذي يعقد كل خمس سنوات ويتوقع أن يجذب 28 مليون زائر.

ورحب رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، بهذا النبأ. وقال في بيان إن اليابان ستبذل كل جهد ممكن لإنجاز حدث «رائع»، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء بلومبرغ الإخبارية.

وكان المكتب الدولي للمعارض قد ذكر، في موقعه على الإنترنت، أن الحدث سينطلق في الثالث من مايو ويستمر حتى الثالث من نوفمبر 2025.