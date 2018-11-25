فنيات التقاط «البورتريه» باحترافية في ورشة عمل

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

استعرض المصور الفوتوغرافي طوني غيل، خلال ورشة عمل فنية بالتعاون مع شركة سوني للكاميرات الفوتوغرافية ومعدات التصوير، ضمن فعاليات «إكسبوجر» بإكسبو الشارقة، أهم الأسس والفنيات الخاصة بالتقاط صور البورتريه باحترافية عالية، وأهم الخطوات اللازمة من أجل الحصول على صور البورتريه، حيث عرّف بهذا النوع من التصوير الذي يعتمد على إظهار ملامح الوجوه وتعبيراتها، والتركيز على الملامح، لافتاً إلى أن الضوء من أهم العناصر المؤثرة في تصوير هذا النموذج الفوتوغرافي، لأن تعابير الوجه والشخصية تتأثر بشكل كبير بمعدلات الضوء الموجهة عليهما.

وقدّم غيل شروحات خاصة تتعلق بكيفية تكوين صور البورتريه، وما تعتمد عليه من أساسيات للوصول إلى لقطات تمتاز بجماليات عالية، حيث عرّف بالإعدادات التي يجب على المصور اعتمادها من أجل الحصول على صور جيدة.

ولفت إلى ضرورة ترك مسافة تسمح بالتركيز على الوجوه بشكل أكبر، مشيراً إلى أن هذا النوع من التصوير يحتاج إلى إعدادات تركيز خاصة لفتحة العدسة لإظهار أدق تفاصيل الوجه.