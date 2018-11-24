طلاق ياسمين عبدالعزيز بعد زواج 18 عاماً

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

صدمة كبيرة تلقاها الوسط الفني عقب انتشار أخبار تفيد بطلاق الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، بعد زواج تم في عام 2000، واستمر 18 عاماً، وأثمر ابنة تدعى ياسمين في الـ17 من عمرها، وابناً آخر يدعى سيف، ويبلغ نحو 10 أعوام.

ورغم تحفظ ياسمين في الحديث عن الأمر حفاظاً على مشاعر ابنيها، إلا أنها صرّحت لبعض المقربين منها أن الطلاق وقع مند فترة تزيد على سنة.

ومن جانب آخر، ترددت أنباء عن أن زوج ياسمين السابق محمد حلاوة، تزوج من الممثلة الشابة ريهام حجاج، منذ أشهر قليلة، وأنه اشترى لها فيلا غالية الثمن، وشارك في إنتاج مسلسل ريهام الجديد، الذي تجسد فيه أول بطولاتها المطلقة ويحمل اسم «كارمن».

وقدم حلاوة الفيلا والمسلسل مهراً لريهام، وقيل أيضاً إن ريهام هي من سربت خبر الزواج عبر بعض زملائها في المسلسل الجديد.