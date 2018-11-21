السنافر يحتفلون بعيد ميلادهم الـ 60 في «موشنجيت دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستعد «موشنجيت دبي» ضمن «دبي باركس آند ريزورتس»، أكبر متنزه ترفيهي مستوحى من هوليوود بالمنطقة، لإحياء حفل عيد ميلاد السنافر الـ60 خلال الجمعة والسبت المقبلين في قرية السنافر.

وستحتفل الوجهة مع الزوار بالمخلوقات الزرقاء المحببة التي نشرت البهجة والسعادة على مدى 60 عاماً، وذلك في قرية السنافر مع بابا سنفور وسنفورة وسنفور مفكر وسنفور مغرور. وسيحظى ضيوف المتنزه خلال الحفل بفرصة التحوّل إلى شخصية السنافر المفضلة لديهم عبر الحصول على رسومات الوجه في المنصات المخصصة لذلك، كما سيتم تقديم قبعات السنافر حتى يكتمل الزي المميز لهذه الشخصيات المحببة. ولمضاعفة جرعة التشويق وتعزيز الروح الاحتفالية، سيتم تشغيل موسيقى السنافر طوال اليوم، علاوة على ذلك سيحظى الضيوف من الأطفال والكبار بفرصة الاستمتاع بالأنشطة والرقص مع السنافر. كما سيحظى الضيوف بفرصة توثيق لحظاتهم والتقاطها في كشك الصور.