الإفراج عن «رجل الترولي» بكفالة

المصدر: ملبورن - د.ب.أ

أفرجت محكمة أسترالية أمس، بكفالة عن «ترولي مان» (رجل الترولي)، الذي استخدم عربة تسوّق لمساعدة الشرطة في التصدي لإرهابي يحمل سكيناً بمدينة ملبورن الأسترالية قبل نحو أسبوع. وذكرت تقارير إعلامية محلية، أن الرجل الذي كان مشرداً ثم تحول إلى بطل، يواجه اتهامات بارتكاب جرائم سطو وسرقة.

وتصادف وجود مايكل روجرز (46 عاماً)، في شارع بورك المزدحم بالمدينة في التاسع من الشهر الجاري عندما أضرم رجل النار في سيارة تحمل زجاجات غاز ثم هاجم بعض الأشخاص بسكين، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، قبل وصول الشرطة.

وحاول الرجل مراراً طعن ضابطي الشرطة، لكن روجرز أمسك بعربة تسوق، واستمر في دفعها في طريقه ليحول بينه وبينهما. وأطلقت الشرطة في نهاية المطاف النار على الرجل للسيطرة عليه.

وأصبح روجرز بطلاً ونظمت حملة على الإنترنت من أجله، تحت عنوان «ليس كل الأبطال من رجال الشرطة»، جمعت أكثر من 140 ألف دولار أسترالي (102 ألف و732 دولاراً أميركياً) في صندوق لمساعدته. وسلم روجرز نفسه للشرطة أول من أمس، إذ أمضى الليل داخل السجن بعد اتهامه بارتكاب جرائم.