18 ألف زائر للمسار الانزلاقي في جبل جيس

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

استقبل المسار الانزلاقي في جبل جيس 18 ألف زائر منذ افتتاحه في فبراير الماضي، فيما تعمل هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة على البدء في إنشاء أكاديمية لتعليم مهارات العيش في البر، خلال الربع الأول من العام المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، هيثم مطر، لـ«الإمارات اليوم»، إن الخدمات الترفيهية والمغامرات التي تنفذ في رأس الخيمة، تأتي ضمن خطة لتوسيع وتطوير الخدمات الترفيهية والسياحية في الإمارة، باعتبارها وجهة مفضلة للمغامرات المفضلة لدى الزوّار والسياح في المناطق البحرية والجبلية والصحراوية.

وأضاف أن رأس الخيمة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الزوّار من داخل الدولة وخارجها، إذ استقبلت 759 ألف زائر منذ يناير حتى نهاية سبتمبر الماضيين، بنسبة ارتفاع بلغت 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويُعد جبل جيس من أكثر المناطق الترفيهية في رأس الخيمة شهرة، ويضم أكبر متنزه للمغامرات الجوية في العالم وحديقة منصة المشاهدة والمسار الانزلاقي ومغامرة تسلق الجبال.

وأوضح مطر أن مغامرة المسار الانزلاقي من الأماكن المفضلة لدى الزوّار، إذ يمتد بطول 2.83 كيلومتر، وبارتفاع 1680 متراً فوق مستوى سطح البحر.

وأضاف أن الهيئة أطلقت تجربة «فيا فيراتا»، التي تمكن المغامرين من تسلق الجبل بطريقة آمنة والاستمتاع بالطبيعة بين شِعاب جبال الحجر، وهي الأولى من نوعها في الإمارات.