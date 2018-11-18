المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

جهاز

لفت مسافرون في مطار الشارقة الدولي إلى أن جهاز الدفع الآلي الخاص بمواقف القادمين يحدّد رسوماً تستدعي ضرورة توافر دراهم نقدية، كمبلغ 11 أو 16 درهماً، حيث إن الجهاز لا يمكنه إرجاع بقية المبلغ، التي يمكن استردادها من المكتب المجاور للجهاز.

مستشفى

شكا مراجع لقسم طوارئ في مستشفى خاص بعجمان تدني مستوى النظافة أسوةً بخدمات أخرى، مطالباً بتشديد الرقابة من الجهات المختصة التي تتصدر أولوياتها الاهتمام بالمرضى والعناية بسلامتهم والحفاظ عليها.

عطور

طالب متسوقون بمنع بائعي العطور في محال ومراكز تجارية في الدولة من الإلحاح لتجربة العطور وشرائها، ما يشكل إزعاجاً لهم يحول دون استمتاعهم بعملية التسوّق التي تتطلب الهدوء وتستدعي التركيز.

برادات

لفت مراجعون في مستشفى حكومي بدبي إلى انتشار برادات الماء في مرافقه المختلفة خدمة لهم، إلا أن الأكواب البلاستيكية غالباً ما تنفذ منها بسرعة، ما يحول دون قدرتهم على الشرب ويضطرهم إلى شراء الماء، رغم توافره مجاناً.

مخالفات

رصد مستهلكون مخالفات لعمال مطاعم وكافتيريات، تتعلق بعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية مثل ارتداء القفازات المخصصة للكفين أثناء إعداد الوجبات للزبائن، والكمامات التي تلزمهم بها البلديات، حفاظاً على صحة الزبائن وسلامتهم.

خياطة

شكا متعاملون مع محال خياطة في الشارقة، عدم التزام أصحاب هذه المحال بالتاريخ المسجل في الفاتورة والمتعلق بتسليم الملابس للزبائن، إذ يتأخرون في تسليمها لأكثر من أسبوعين، مخالفين بذلك القوانين التي تضمن حقوق المستهلك وتكفلها.

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