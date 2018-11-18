غادة عادل وإنجي علي في «حكايتي مع الزمان».. الليلة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يلتقي جمهور تلفزيون دبي، الليلة، مع الحلقة السابعة للموسم الجديد من برنامج «حكايتي مع الزمان»، على شاشة تلفزيون دبي، الذي يعدّ البرنامج الحواري الأول على شاشات التلفزة العربية، إذ يتيح لضيوف حلقاته الجديدة كيف سيكون مظهرهم في مراحل مختلفة من العمر، وذلك بجهود وخبرة فريق محترف من أهم اختصاصي الماكياج والتجميل في العالم العربي.

وتستضيف الإعلامية اللبنانية ريما كركي، النجمة المصرية غادة عادل، التي اختارت صديقتها المقربة الإعلامية إنجي علي، والتي جمعتهما الصداقة منذ عقود، لتخوض معها هذه الرحلة نحو المستقبل. ومع إجراء ماكياج التكبير والتقدم بالعمر، تركز غادة وإنجي بشكل رئيس على محورين رئيسين: الأسرة والمهنة. ولا تأخذ غادة موضوع وحقيقة الشيخوخة بسهولة، إذ تواجه بعض الإنكار عندما رأت العلامات الذي تركها الزمان على وجهها. أما أنجي، فكانت أكثر تقبلاً، وحاولت أن تهدئ غادة تجاه إنكارها ورفضها للفكرة. وسيتابع الجمهور في حلقات الموسم الجديد على شاشة تلفزيون دبي، مراحل تقدم الضيوف بداية من لحظة اشتراكهم في البرنامج وبعد 20 عاماً وصولاً إلى 40 عاماً، لمعرفة ردود أفعالهم وبماذا سيشعرون عند التعرف إلى نسختهم الأكبر سناً، في الوقت الذي يجيب الضيفان في كل حلقة على مجموع الأسئلة التي تدفعهما للحوار العفوي بطريقة تحرك مشاعر الجميع، على اعتبار أن هذا التحوّل الخارجي والتقدم في العمر يمس قلوب النجوم والضيوف والمعجبين على حد سواء، وذلك في إطار حرص تلفزيون دبي على تقديم برامج فنية منوّعة ترتقي بذائقة المشاهد العربي.