لوحة هوكني تسجل رقماً قياسياً بـ 90 مليون دولار

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

أعلنت دار كريستيز للمزادات، أن لوحة فنية رسمها الفنان البريطاني الشهير ديفيد هوكني، حققت رقماً قياسياً قدره 90 مليون دولار بمزاد في نيويورك أول من أمس.

وحسب دار المزادات، فإن اللوحة المسماة «بورتريه أوف آن أرتيست»، وهي عبارة عن رسم لحمام سباحة وشخصين، تعود إلى عام 1972، وسجلت رقماً قياسياً جديداً من حيث المبلغ الذي حققته بالنسبة لفنان لايزال على قيد الحياة.

وكان النحات الأميركي جيف كونز، يحمل في السابق الرقم القياسي لمبلغ تحقق عن عمل فني يُباع لفنان على قيد الحياة.

ودرس هوكني (81 عاماً) وهو بريطاني المولد، في الكلية الملكية للفنون، قبل أن ينتقل إلى كاليفورنيا في ستينات القرن الماضي، ويقسم وقته بين الولايات المتحدة وبريطانيا.