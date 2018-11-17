مهرجان الأقصر للشعر: حاكم الشارقة أنموذج للمثقف العربي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تختتم، اليوم، فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الأقصر للشعر العربي، الذي ينظمه بيت الشعر بالأقصر، في مصر، والتي انطلقت، أول من أمس، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمشاركة كوكبة من الشعراء والنقاد العرب، إضافة إلى فنانين وفرق فنون شعبية.

وعرض في المهرجان فيلم تسجيلي عن منجزات بيت الشعر، كما افتتح معرض فني بعنوان «أبجد بين الضاد واللون» بمشاركة 25 فناناً تشكيلياً وخطاطين حروفيين، عرضوا 35 عملاً فنياً متميزاً استحوذت على إعجاب الحضور، كما تضمنت فعاليات اليومين الأول والثاني جلسات شعرية ونقدية لعدد من الأدباء.

مدير بيت الشعر في الأقصر حسين القباحي، أشاد بمبادرة حاكم الشارقة «الهادفة إلى إقامة بيوت للشعر في العواصم والمدن العربية، تلك البيوت التي استطاعت حتى الآن لعب دور إيجابي ورافد للحراك الثقافي في العواصم والمدن التي أقيمت فيها بيوت ودور للشعر».

أما نائب محافظ الأقصر أيمن الشريف، فرفع «أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المثقف المتميز والمبدع في المجالات كافة، الذي يشكل بريادته أنموذجاً للمثقف العربي، الذي بادر بدعم ورعاية وتشكيل بيوت للشعر في الوطن العربي، التي بدورها أخذت على عاتقها أن تكون واجهة للشعر في الأقطار العربية».