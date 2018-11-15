«مستقبل النشر» في ضيافة منارة السعديات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنظم الدورة الثانية من «منتدى أبوظبي للنشر»، تحت عنوان «مستقبل النشر الإلكتروني.. التقنيات والتحديات.. تجارب عالمية»، خلال الفترة من 28 إلى 30 يناير المقبل، في منارة السعديات بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويسلط المنتدى، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الضوء على أحدث التقنيات في مجال النشر الرقمي، من خلال ندوات حوارية وورش عمل تفاعلية، ويصاحبها معرض متخصص، في خطوة تؤكد أهمية النشر الرقمي في حقبة الإنترنت والتطوّر التكنولوجي، ودورها الحيوي في نشر المعرفة وإتاحة الوصول إلى المعلومات من أي مكان في العالم.

ويجمع منتدى أبوظبي للنشر تحت مظلته ممثلين من كل قطاعات النشر بشقيه الرقمي والمطبوع، بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك ومناقشة أهم التطورات والتوجهات ذات الصلة بالنشر الرقمي، وما ينطوي عليه من تحديات، مع استكشاف الآفاق المستقبلية في هذا المجال الذي يشهد تحولات كبرى مع تسارع الأساليب الجديدة للنشر الإلكتروني.

يذكر أن الدورة الأولى من منتدى أبوظبي للنشر، شهدت مشاركة أكثر من 80 متخصصاً في عالم النشر من المنطقة العربية والعالم، ونجحت في مناقشة واقع النشر والحلول التي تساعد على تخطي تحديات طباعة ونشر وتوزيع الكتب.

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متخصصاً في عالم النشر من المنطقة العربية والعالم شاركوا في الدورة الأولى.