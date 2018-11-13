80 مشاركاً في سباق سوق دبي الحرة للقوارب «دراغون بوت»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شارك ما يزيد على 80 من موظفي سوق دبي الحرة في سباق ودي للقوارب، نظمته السوق على قناة خور دبي في نادي خور دبي للغولف واليخوت، أخيراً، وذلك في إطار فعاليات تحدي دبي للياقة.

وأجرى فريق سوق دبي الحرة للقوارب «دراغون بوت» تدريبات مكثفة قبل خوض السباق الذي انطلق لمسافة 2 كم من قناة خور دبي إلى شاطئ المرسى في فندق إنتركونتيننتال، دبي فستيفال سيتي.

وقال النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة كولم ماكلوخلين: «يسعدنا أن ندرج هذا الحدث ضمن فعاليات مبادرة تحدي دبي للياقة، إذ أظهر المشاركون من فريق عمل السوق روحاً رياضية وتنافساً ودياً يستحق الثناء».

ويُعتقد أن سباقات التنين للقوارب نشأت قبل 2000 سنة في جنوب الصين، ولم تكن هذه الرياضة منتشرة على نطاق واسع في الإمارات حتى أطلق فكرتها رجل الأعمال الكندي جيسون ماكنزي قبل 12 سنة، من خلال تأسيس نادٍ لهواة التجديف، ويعد جيسون اليوم منظم سباقات دراغون بوت الإمارات.

وتنظم السوق فعاليتين أخريين ضمن مشاركتها في تحدي دبي للياقة البدنية، هما حصص زومبا جماعية للياقة البدنية، يشرف عليها مدرب زومبا معتمد، وتقام في 17 نوفمبر على استاد سوق دبي الحرة للتنس، ونهائي دورة سوق دبي الحرة لكرة السلة، وتقام في 23 نوفمبر في صالة استاد الشباب.

لم تكن هذه الرياضة منتشرة في الإمارات، حتى أطلق فكرتها رجل الأعمال الكندي جيسون ماكنزي.