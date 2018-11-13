معالم أبوظبي تضيء بـ «التسامح»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

انضم أبرز المعالم والمباني الشهيرة في أبوظبي إلى المهرجان الوطني للتسامح، الذي تنظمه وزارة التسامح، تحت شعار «على نهج زايد»، برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حيث تزينت المباني بالشعار الرسمي للمهرجان، مرسوماً بإضاءات مبهرة في رسالة إلى العالم بأن الإمارات أرض التسامح والتعايش، كما أنها تمثل دعوة إلى كل الجاليات المقيمة بإمارة أبوظبي، وكذلك زوار الإمارة وضيوفها، للمشاركة في فعاليات وبرامج المهرجان الوطني للتسامح بحديقة «أم الإمارات»، الذي يستمر حتى الـ16 من الشهر الجاري، حيث تبدأ فعاليات وبرامج وعروض المهرجان من العاشرة صباحاً، وحتى التاسعة مساء.

ومن بين أبرز المباني المشاركة في المهرجان بوضع الشعار أو الألوان أو الوسم: قصر الإمارات، وسوق أبوظبي العالمي، واستاد هزاع بن زايد، ومركز المارينا مول، وكابيتال جيت، وجسر الشيخ زايد، ومبنى إيبيك.

وشهدت حديقة «أم الإمارات» توافداً كبيراً لطلاب وطالبات المدارس، للمشاركة في فعاليات المهرجان خلال الفترة الصباحية، حيث استقبل المهرجان، أمس، أكثر من 700 طالب وطالبة، من مختلف الجنسيات ومن كل المدارس الحكومية والخاصة، الذين تابعوا العروض الفنية والموسيقية والبرامج الترفيهية، التي أعدتها وزارة التسامح خصيصاً لهم خلال الفترة الصباحية، كما استمتع عدد كبير منهم بممارسة الرسم الحر، ومتابعة معرض الشيخ زايد، وبالألعاب التي تم توفيرها بالحديقة، إضافة إلى العروض التفاعلية على المسرح الكبير.

وشاركت في الفعاليات شرطة أبوظبي بتوفير أربع دوريات صغيرة لتوعية الأطفال، هي: دورية السعادة، ودورية المسعف الصغير، ودورية المنقذ الصغير، ودورية الشرطي المتسامح الصغير.