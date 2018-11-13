سلطان القاسمي يستقبل وفد جامعة كييل الألمانية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، وفداً من جامعة كييل الألمانية، ضم البروفيسور أوليرتش ستيفاني عميد كلية الطب، والبروفيسور مايكل إيلرت عميد الكلية السابق، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي بالمدينة الجامعية.

ورحب سموه، في بداية اللقاء، بالوفد الزائر، مؤكداً سموه أهمية التعاون العلمي بين مؤسسات التعليم العالي في مختلف المجالات، ما يسهم في متابعة التطورات العلمية العالمية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى كل المؤسسة، الأمر الذي يرتقي بالمستويات المطلوبة على صعيد الأساتذة والطلبة والبحث العلمي والمجتمعات. وتناول اللقاء مجالات التعاون المشترك بين جامعتي الشارقة وكييل الألمانية، في الحقول الطبية والصحية بمختلف تخصصاتها في التعليم الطبي، والتدريب الإكلينيكي وبرامج تبادل الأساتذة وزيارات الطلبة بين المؤسستين، خصوصاً في المجالات الطبية التي شهدت تطورات كبيرة، ما يعود بالنفع على مجتمع كلية الطب في كلتا الجامعتين.