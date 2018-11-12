قناة الإمارات: «أصوات من الخليـج».. برنامج غنائي أسبوعي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تعرض قناة الإمارات البرنامج الفني «أصوات من الخليج»، وذلك ضمن دورتها البرامجية الجديدة، وانسجاماً مع أهداف «أبوظبي للإعلام» الرامية الى توفير محتوى ترفيهي وهادف، يُلبي أذواق وتنوع اهتمامات جمهورها.

ويُسلط البرنامج الأسبوعي الضوء على ذاكرة الأغنية الخليجية منذ خمسينات القرن الماضي، حيث يسرد التاريخ الفني لعدد من الفنانين الخليجيين اللامعين، وأبرز المحطات التي مروا بها في مسيرتهم وحياتهم الفنية.

ويتميز برنامج «أصوات من الخليج»، الذي يُقدّمه خالد البدور، بمضمونه المميز الذي يستعرض حقباً فنية عديدة انطبعت في ذاكرة أجيال متعاقبة من أبناء الخليج، مستعيداً بالصوت والصورة والوثائق معلومات عن كاتبي القصائد والأغاني وملحنيها ومطربيها ومعيدي أدائها، وما طرأ على ألحانها من تحولات.

ومن أبرز الأسماء الغنائية التي يستعيدها البرنامج، عوض دوخي، ومحمد زويد، ويوسف فوني، وضاحي بن وليد، ومحمد بن فارس، ومحمد سهيل، وطلال مداح، وسعود الراشد، ومحمود الكويتي، وطارق عبدالحكيم، وغريد الشاطئ، وابتسام لطفي، وعائشة المرطا، وليلى عبدالعزيز، ومحمد عبده، وعبدالكريم عبدالقادر، وأبوبكر سالم، وحسين جاسم. ويتضمن البرنامج، الذي تم تصوير جميع حلقاته في مواقع ذات طابع خليجي تراثي، مقدمة أرشيفية عن الفنان موضوع الحلقة، واستضافة مطرب ليتكلم عن تاريخ وبدايات هذا الفنان ومراحل تطور مسيرته وأعماله الفنية وأسلوبه الغنائي، كما يتخلله عرض تقارير صوتية عن الصور الأرشيفية ومراحل نجومية الفنان، وعدد من أشهر أغنياته.

ويسهم البرنامج في تسليط الضوء على أهم العناصر التي رافقت رحلة الفن الخليجي، من آلات موسيقية، وما يُعبّر عن فن النهمة البحرية، وفن الصوت، والألبسة، كأيقونات ارتبطت بالفن الخليجي عموماً أو بعدد من أبرز الفنانين.

وتم تلحين موسيقى البرنامج مع أحد الملحنين المشهورين، حيث تم ربط أنواع الفن الخليجي خلال حقب مختلفة مع بعضها بعضاً بطريقة فنية واحترافية عالية، لتكون هوية مميزة للبرنامج الذي يُعرض الساعة الحادية عشرة من مساء كل يوم جمعة.

- الحلقات تسرد التاريخ الفني لعدد من الفنانين الخليجيين اللامعين.

- أرشيف كاتبي الأغاني وملحّنيها ومطربيها حاضر في البرنامج.