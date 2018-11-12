«جزيرة العلم» تجمع عشاق السيارات الكلاسيكية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تجمع جزيرة العلم أيام الجمعة، 30 نوفمبر و28 ديسمبر المقبلين، و1 يناير 2019، عشاق وهواة السيارات الكلاسيكية في معرض يقدم مجموعة نادرة من السيارات قديمة الطراز، التي تروي حكاية صناعة المركبات وتاريخ تطورها، وتكشف أسرار وفنون التصاميم التي وثقت تحولات الذوق الفني والجمالي للعالم خلال القرن الماضي.

يأتي المعرض الذي تنظمه جزيرة العلم بالتعاون مع نادي الشارقة للسيارات القديمة، ويفتح أبوابه من الساعة 5 وحتى 10 مساءً، بالتزامن مع فعالية «كشتة» التي تجمع فيها الجزيرة مزيجاً من الشاحنات المخصصة لبيع الأطعمة والمشروبات يومياً، وتستمر حتى الأول من فبراير المقبل.

ونظمت الجزيرة أخيراً برنامجاً متكاملاً للزوار ضم مسيرة للدراجات النارية، بالتعاون مع فريق «صقور الإمارات للدراجات النارية»، التي انطلقت من ميدان العلم في مدينة الذيد، وكانت محطتها موقف سيارات «جزيرة العلم».