ريفرلاند دبي تحتفل بألذ نكهات المأكولات العالمية في أجواء مذهلة خلال شهر نوفمبر

المصدر: دبي - الامارات اليوم

تقدم ريفرلاند دبي تجارب فريدة ذات طابع خاص في قلب دبي باركس آند ريزورتس، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في المنطقة، مجموعة واسعة من أشهى المأكولات التي تثري تجربة الزوار بأطيب الأصناف والنكهات، حيث سيحظى الزوار بفرصة تجربة الأطباق الأمريكية الشهية والمأكولات الفرنسية الراقية إلى جانب الأطباق الإيطالية الأصيلة، واللحوم الطرية والمأكولات البحرية الطازجة من المحيط، والأطباق اليابانية المتقنة، علاوة على الإختيار من 35 مطعماً في كافة أنحاء الوجهة المجانية الدخول.

فضلاً عن ذلك، فإنه سيكون بإمكان الزوار الإستمتاع بالتنزه على ضفاف النهر أو أستكشاف النهر من خلال القيام برحلة على قارب الجندول المستوحى من الطراز الفينيسي بعد تناول أشهى الأطباق في مطعم ووك تشي ومطعم فيموس دايفز وإيلاس كريمي، إلى جانب العديد من المطاعم الرائدة الأخرى.

وعلاوة على ذلك، سيتم الإعلان عن مسابقات شيّقة طوال شهر نوفمبر لمحبي المأكولات للحصول على فرصة ربح جوائز من خلال قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بريفيرلاند دبي .

تعتبر ريفرلاند دبي هي بوابة الدخول إلى كافة منتزهات دبي باركس آند ريزورتس، التي تشمل موشنجيت دبي وبوليوود باركس دبي وليجولاند دبي وحديقة الألعاب المائية ليجولاند ووتربارك، وتعتبر الوجهة المثالية للعائلة والأفراد للتنزه والإستمتاع بأوقاتهم معاً، حيث تقدم العديد من خيارات المأكولات والتسوق والترفيه المذهلة.