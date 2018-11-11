«لغتي» تجتذب الصغار لـ «العربية» بمسابقات

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

خلال مشاركتها في معرض الشارقة الدولي للكتاب، نظمت «لغتي»، المبادرة التعليمية الرامية إلى دعم التعليم باللغة العربية بوسائل ذكية لأطفال وطلاب مدارس الشارقة، سلسلة من الورش التفاعلية التي استهدفت زوار المعرض الصغار.

وقدم الورش، التي احتضنها جناح المبادرة المشارك في المعرض، مؤلفة قصص الأطفال، هيا القاسم، ومقدم برامج الأطفال، علي بن كمال، وكانت الورش عبارة عن مسابقات في اللغة العربية، تم تنظيمها بالاعتماد على برنامج «حروف»، الذي تخصصه المبادرة لتعليم اللغة العربية للأطفال، تم من خلالها قياس معرفة الأطفال المشاركين بقواعد اللغة العربية، وشهدت الورش تفاعلاً كبيراً من قبل الأطفال.