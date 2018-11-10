كرسي هوكينغ بـ 393 ألف دولار.. و«الدكتوراه» بضعف المبلغ

المصدر: لندن - د.ب.أ

أعلنت دار مزادات «كريستيز»، أول من أمس، أن الكرسي المتحرك لعالم الفيزياء الراحل، ستيفن هوكينغ، بيع في مزاد مقابل 296 ألفاً و750 جنيهاً إسترلينياً (393 ألف دولار)، في حين بيعت رسالة الدكتوراه الخاصة به بضعف ذلك المبلغ.

وقالت «كريستيز» إن ذلك الكرسي هو أول ما استخدمه العالم الراحل، بعد أن أصبح عاجزاً عن الحركة.

واستخدم هوكينغ ذلك الكرسي، منذ أواخر ثمانينات حتى منتصف تسعينات القرن الماضي، قبل أن يصبح غير قادر على استخدام يديه في توجيه الكرسي.

وستذهب عائدات بيع الكرسي إلى مؤسستين خيريتين، هما: مؤسسة ستيفن هوكينغ، وجمعية الأمراض العصبية الحركية.

وبيعت النسخة الأصلية من رسالة الدكتوراه الخاصة بهوكينغ، والتي قدمها في جامعة كامبريدج عام 1965، مقابل 767 ألف دولار في المزاد نفسه على الإنترنت، بينما جلبت متعلقات أخرى بما في ذلك سترة مبطنة يرتديها العالم، 650 ألف دولار بشكل إجمالي.

وبلغ إجمالي قيمة المبيعات التي شملت 52 وحدة، والتي تضمنت أيضاً مواد مرتبطة بإسحاق نيوتن، وتشارلز داروين، وألبرت أينشتاين، أكثر من 2.3 مليون دولار.

وتوفي هوكينغ في 14 مارس الماضي، بمنزله في كامبريدج، عن عمر ناهز الـ76 عاماً.