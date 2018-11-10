خدمة البث المباشر.. «ديزني بلس» قادمة

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

أعلنت مجموعة «ديزني» الإعلامية الأميركية عن اسم الخدمة الجديدة للبث عبر الإنترنت، خلال عرض مباشر عبر الإنترنت لنتائج الربع الأخير من العام المالي الماضي.

وكشف الرئيس التنفيذي للشركة، بوب إيغر، عن اسم «ديزني بلس» في وقت متأخر أول من أمس، وقال إن المنصة الجديدة ستطلق في الولايات المتحدة أواخر 2019.

ومن المتوقع أن تنافس الخدمة الجديدة شركة البث العملاقة «نتفليكس»، التي ستسحب «ديزني» محتواها منها في العام المقبل.

وقال إيغر، أثناء الإعلان، إن المنصة الجديدة ستبث محتويات قديمة وأصلية من إنتاج «ديزني»، بما في ذلك سلسلة أفلام «حرب النجوم»، و«مارفيل».

يذكر أن مجموعة «ديزني» كانت قد اشترت، في يوليو الماضي، شركة «فوكس القرن الواحد والعشرين» الإعلامية المملوكة لإمبراطور الإعلام روبرت ميردوخ، مقابل 71.3 مليار دولار. وقال إيغر إن هذه الصفقة ستعزز مكتبة المحتوى الإعلامي والفني لدى «ديزني». يشار إلى أن مجموعة «ديزني» أعلنت، أول من أمس، ارتفاع أرباح الربع الأخير من العام المالي الماضي، بما يصل إلى 2% عن التوقعات.