«بازارنا غير» يحتضن إبداعات طالبات «القاسمية»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

افتتح مدير الجامعة القاسمية في الشارقة، الدكتور رشاد سالم، أول من أمس، في بهو الجامعة معرض «بازارنا غير»، الذي تنظمه عمادة شؤون الطالبات، بهدف إبراز إبداعات الطالبات، وتسويق مشروعاتهن الرائدة.

وقال رشاد سالم، الذي تفقد أركان المعرض، واستمع إلى شرح من الطالبات عن أعمالهن ومشروعاتهن: إن «(بازارنا غير) يعكس التنوع الحضاري الذي تزخر به الجامعة، وما تتسم به من وسطية وقيم عليا، إذ تجمع جنسيات كثيرة تدرس المعاني السمحة للشريعة الإسلامية، ما ينعكس على الأعمال والمشروعات».

ويضم «بازارنا غير» تشكيلة منوعة من إبداعات الطالبات، سواء في مجال تصميم وطباعة الكتيبات، والرسم الكرتوني، والطباعة على الأقمشة والمأكولات المختلفة الخاصة بشعوب العالم.

ولفت مدير الجامعة القاسمية إلى أهمية هذه الأنشطة، التي تنمي شخصية الطالبة، وتدفعها للتعلم الذاتي، وتطوير قدراتها وتحمل المسؤولية، وتنظيم وقتها بين هوايتها ومشروعها وبين دراستها، مؤكداً حرص الجامعة على تنمية استغلال أوقات الفراغ، بالطرق المفيدة التي تعود بالنفع على طلبتها.