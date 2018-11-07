إدريس ألبا.. الرجل الأكثر جاذبية

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

منحت مجلة بيبول الأميركية، الممثل المشهور إدريس ألبا، (46 عاماً)، لقب الرجل الأكثر جاذبية لعام 2018. وقال النجم البريطاني في حوار مع المجلة بعد تتويجه باللقب، «لقد نظرت إلى المرآة وتأملت نفسي، وقلت إنني أبدو جذاباً اليوم». وأضاف «تتويجي باللقب يمنحني شعوراً جميلاً، وهو مفاجأة رائعة، لقد زاد من ثقتي بنفسي».

وينضم ألبا بذلك إلى قائمة من الممثلين والمغنين الذين حصلوا على هذا اللقب، بدءاً بحصول الممثل الأميركي ميل جيبسون عليه عام 1985، حتى تتويج المغني بليك شيلتون باللقب العام الماضي.

يشار إلى أن ألبا يستعد للزواج من خطيبته عارضة الأزياء سبرينا دوري، (29 عاماً)، التي تقدم لخطبتها في فبراير الماضي.