الأب والابن «نقاش».. رحلة في «الحرية» و«التوازن»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تطلق مؤسسة «نقاش»، الرائدة في مجال التصميم الداخلي، مجموعة فنية تمثل أحدث تعاون يجمع بين الأب والابن، وجيه وعمر نقاش كجزء من «داون تاون أدشينس»، الذي يعتبر أكبر معرض للتصميم في منطقة الشرق الأوسط، ومقره دبي وذلك في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر الجاري.

تتكون المجموعة من قسمين: الأول يحمل عنوان «نافذة الحرية»، ويسلط الضوء على فكر وجدان شعوب الشرق الأوسط؛ الذين مروا بسلسلة من الأحداث الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المهمّة. وصُممت القطعة باستخدام ألوان داكنة ومضيئة، تمثّل انعكاساً لواقع المنطقة اليوم.

أما القسم الثاني من المجموعة فيجيء بعنوان «التوازن»، وصُمم باستخدام مواد مختلفة وغير معتادة لإنتاج قطعة مثالية الاتزان، وهي عبارة عن وحدة أساسية وطاولتين. ينبع التصميم من جوهر البحث والاستكشاف في العلاقة المضادة بين الحرارة (النحاس)، والبرودة (الرخام)، كما يبحث العمل في جوانب القوة والثراء المرئي لتلك المواد المستخدمة في التصميم، ويهدف إلى استكشاف التقارب بين مادتين متناقضتين: الرخام والنحاس، والرخام والحديد لتحقيق توازن طبيعي من مواد متعارضة.

وقال وجيه نقاش، مؤسس نقاش: «يعتبر أسبوع دبي للتصميم وداون تاون ديزاين من أهم المعارض السنوية، ونحن فخورون بمشاركتنا وتعاوننا معهما كل عام، خصوصاً إطلاق هذه المجموعة من خلال داون تاون أدشينس لهذا العام». يجدر بالذكر أن مجموعة نقاش ستعرض في المساحة رقم E22 في داون تاون أدشينس، في حي دبي للتصميم من 13 نوفمبر إلى 16 نوفمبر.

يذكر أن نقّاش تأسست عام 1983، وعلى مدى ثلاثة عقود من نشاطها المتميز في تقديم كل ما هو أفضل في عالم التصميم والديكور الداخلي، تمكنت من بناء سمعة متميزة جعلتها تتصدر هذا النشاط على مستوى الدولة والمنطقة.