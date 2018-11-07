معرض لإبداعات أعضاء «in5» في أسبوع دبي للتصميم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينظم مركز «in5»، المنصة الداعمة للطلاب ورواد الأعمال والمهنيين، ومجلس دبي للتصميم والأزياء، معرضاً لأعمال مختارة من التجارب الإبداعية للأعضاء، خلال أسبوع دبي للتصميم، أكبر مهرجان إبداعي في المنطقة.

وسيقام المعرض في «in5 Design»، ضمن حي دبي للتصميم، من 12 حتى 17 نوفمبر الجاري، بهدف نشر الوعي حول الأثر الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للقطاعات الإبداعية في الإمارات والمنطقة كافة.

وتشمل قائمة المهندسين المعماريين والمصممين كلاً من: عبدالله الملا، وأندريه بالوتا، وآن-إيزابيل سانت-بيير، وأسنا معظم خان، وإيلي أبوجمرا، وإرم أرسلان، وهبة فرحات، وسارة اليوسف، ويارا حبيب.

وقالت الرئيس التنفيذي لمجلس دبي للتصميم والأزياء، جازية الظنحاني: «تعد دبي وجهة جذابة تقدم فرصاً لا حصر لها للشركات المتخصصة في التصميم لتأسيس أعمالها والازدهار في منطقة الشرق الأوسط. ونحن بدورنا نواصل العمل على دعم هذا القطاع والتوسع في منظومة عملنا لتعزيز روح الإبداع والابتكار وريادة الأعمال. وسيقدم هذا المعرض الذي يقام بالتزامن مع أسبوع دبي للتصميم، منصة مثالية لأعضائنا لاستعراض أعمالهم الإبداعية على نطاق أوسع».

وعلاوة على المعرض، يعتزم «in5 Design» تقديم ورش عمل تفاعلية وتجارب ثقافية متعلقة بمجالات الهندسة المعمارية والتصميم وريادة الأعمال. وستقوم شركات ناشئة تحظى بدعم حاضنة مركز in5، بتنظيم عدد من النشاطات والحوارات والعروض العامة.