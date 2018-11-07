6 حلقات جديدة ومثيرة عن «المريخ»

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت ناشونال جيوغرافيك أبوظبي عن إطلاق الموسم الجديد من سلسلة «المريخ» المكونة من ست حلقات، التي وُصفت من قبل نُقاد بالـ«مُثيرة للتفكير والاستكشاف» لمُشاهدي العالم العربي والشرق الأوسط، وذلك اعتباراً من 15 نوفمبر الجاري.

وتدرس سلسلة «المريخ» تأثير الجنس البشري على الكوكب الأحمر، والعواقب التي يخلفها غزو الكوكب علينا كبشر، كما تقوم أحداث هذا الموسم بالكشف عن التحديات المحتملة التي يمكن أن نواجهها بشأن كوكب المريخ، مع تطبيق التحديات الحقيقية التي نواجهها اليوم على الأرض، وذلك على مدار الحلقات الست التي تتجاوز حدود المكان والزمان، وتدور أحداثها بعد خمس سنوات من المُستقبل، بعد هبوط فريق دايدالوس على سطح المريخ، وإنشاء أول مستعمرة، وهي مدينة أوليمبوس. يشار إلى أن الموسم الأول من «المريخ» حقق نجاحاً كبيراً، وحل في المرتبة الثانية لأكثر العروض مُشاهدة في تاريخ ناشونال جيوغرافيك.