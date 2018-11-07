رحلة أيقونة الغناء الإماراتي على شاشة «الإمارات»

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

تعرض قناة الإمارات البرنامج الاجتماعي الوثائقي «جابر جاسم.. رحلة الكلمة والنغم»، كل يوم خميس في تمام الـ11 مساءً.

ويسلط البرنامج في حلقاته الـ13 الضوء على حياة جابر جاسم منذ ولادته عام 1952 وحتى وفاته في 2001، إلى جانب مسيرته التي أصبح من خلالها أيقونة الغناء الإماراتي، بفضل ما يمتلكه من مميزات من حيث التجديد الفني، ونبرة الصوت المتميزة التي يطرب لها المستمع. ويضم البرنامج لقطات حصرية ومحفوظة في أرشيف التلفزيون، ويستعرض قدرات الراحل وتجديده الفني، برصيد أكثر من 200 أغنية في ربع قرن بين تلحين وأداء أو إعادة أداء.