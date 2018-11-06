كلب يصيب صاحبه برصاصة

المصدر: ترجمة عوض خيري عن الاندبندانت

أصاب كلب صاحبه بالرصاص حسب ما أوردته صحيفة "الاندبندانت البريطانية"، حيث خرقت الطلقة رئته وكسرت كتفه و3 أضلع من صدره.

وقرر الأطباء ترك الرصاصة حيث استقرت حتى لا تتسبب في مزيد من التمزيق لرئته المصابة، فقد كان المواطن الأميركي، سوني جيليغان، يستعد للذهاب بكلابه في نيومكسيكو لاصطياد الارانب في مكان قريب من منزله.

ويقول جيليغان انه وضع كلابه الثلاثة في شاحنته البيكاب ووضع معها بندقيته المحملة بالرصاص، ثم جلس في قمرة القيادة عندما فاجأته طلقة من الخلف.

ويعتقد المحققون ان كلب جيليغان، واسمه تشارلي قد اشتبكت مخالبه بزناد البندقية لتنطلق منها رصاصة وتصيب صاحبه، ويقول جيليغان انه اعتقد في الوهلة الأولى انه أصيب من قبل قناص، وتابع "كان الدم يتدفق حارا من جسدي واشم رائحته وأحس به"، وعلى الرغم من اصابته تمكن جيليغان من إيقاف سيارته والخروج منها لاستدعاء سيارة الإسعاف، التي وجدته ملقى على الأرض بالقرب من شاحنته.

وبعد ان اقتادت الشرطة الكلاب الثلاثة للاحتفاظ بها في جمعية للرفق بالحيوان أكد جيليغان ان الكلب ليس له ذنب فيما حدث، ولم يكن يقصد إصابته.