مسودة «أغنيتك» تنتظر مبلغاً من 6 أرقام

المصدر: نيويورك - رويترز

تُعرض الكلمات الأصلية المكتوبة بخط اليد لأغنية «يور سونغ» (أغنيتك)، التي أنشدها إلتون جون، وحققت نجاحاً كبيراً في مزاد في نيويورك، ومن المتوقع أن تباع بمبلغ مؤلف من ستة أرقام.

وكتب كلمات هذه الأغنية الرومانسية بيرني توبين، الذي ظل يتعاون مع جون لفترة طويلة، وكانت أول أغنية تحقق نجاحاً ضخماً لهذا المغني البريطاني عام 1970، ومازالت إحدى أشهر أغانيه.

وظلت الأغنية أساسية في كل حفلات جون المباشرة، كما غنّاها أيضاً على مدى سنوات مغنون عدة، ابتداء من فرانك سيناترا وبيتولا كلارك إلى أل جارو وليدي غاغا.

وقالت دار بونهامس للمزادات، أول من أمس، إن كلمات الأغنية، المكتوبة بخط يد بيرني توبين، وعليها توقيعه، هي «المسودة الأصلية والوحيدة» للأغنية.

وستباع المسودة في مزاد بنيويورك في 19 الجاري تنظمه ماكسين، زوجة توبين الأولى. وامتنعت دار بونهامس عن إعطاء تقدير دقيق، ولكنها قالت إنها تتوقع أن تُباع كلمات الأغنية بمبلغ مؤلف من ستة أرقام.