السياحة في موسكو.. ثقافة وقلاع وقصور باهرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تقع جمهورية روسيا الاتحادية شمال أوراسيا، ولها حدود مشتركة مع كل من النرويج وفنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وروسيا البيضاء وأوكرانيا وجورجيا وأذربيجان وكازاخستان وجمهورية الصين الشعبية ومنغوليا وكوريا الشمالية، وتتمتع روسيا بنظام حكم جمهوري فيدرالي. وتعتبر روسيا من أهم الوجهات السياحية العالمية التي تتنوع فيها مقومات السياحة لتشمل الأماكن الطبيعية الساحرة، والمعالم التاريخية والثقافية، إضافة إلى الأماكن الترفيهية، حيث تحتضن 23 موقعاً تراثياً عالمياً على قائمة «اليونسكو».

موسكو العاصمة من أهم وجهات السياحة المعروفة في روسيا، حيث تضم مجموعة كبيرة من المعالم السياحية، وتقلع «فلاي دبي» برحلاتها إلى العاصمة الروسية مرتين في اليوم من دبي. وتمكنت «فلاي دبي» انطلاقاً من مركزها التشغيلي في دبي من بناء شبكة وجهات تصل إلى أكثر من 90 وجهة في 48 بلداً حول العالم، وخلال العقد المقبل سينمو أسطولها من الطائرات ليصل إلى 296 طائرة. وتغطي شبكة «فلاي دبي» أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وإفريقيا ووسط آسيا والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا، إضافة إلى شبه القارة الهندية.

أهم معالم موسكو التي تستقطب السياح من كل أنحاء العالم:

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