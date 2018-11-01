182 متراً طول «الرجل الحديدي للهند»

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

كشفت السلطات في ولاية غوجارات بغرب الهند عن أطول تمثال في العالم للاحتفاء بوحدة الهند. ويبلغ طول التمثال 182 متراً، ويجسّد سردار فالاباي باتيل، أحد أبطال كفاح الهند من أجل الحرية وأول نائب رئيس وزراء للبلاد.

ويعرف باتيل، بلقب «الرجل الحديدي للهند»، إذ أقنع جميع الولايات الرئيسة للانضمام إلى الاتحاد الهندي، بعد الاستقلال عن الحكم البريطاني عام 1947. وأهدى رئيس وزراء الهند، ناريندار مودي، الذي ينحدر من ولاية غوجارات أيضاً، تمثال باتيل لشعب الهند في الذكرى الـ142 لميلاد باتيل.

وبلغت كلفة التمثال، الذي يقع على نهر نارمادا، 29.89 مليار روبية (430 مليون دولار). واستغرق تشييد التمثال البرونزي، 33 شهراً، وشارك في عملية البناء 250 مهندساً، و3400 عامل. وقال مودي في خطابه: «من أجل بناء هذا التمثال، تبرع مئات الآلاف من المزارعين من شتى أنحاء الهند بمعداتهم وأجزاء من أراضيهم، ودبّت حركة كبيرة حول التمثال»