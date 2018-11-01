«ناسا» تُحيل «كيبلر» إلى التقاعد

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

ذكرت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، أول من أمس، أن التليسكوب الفضائي «كيبلر»، التابع لها، نفد وقوده وسيُحال إلى «التقاعد» في مداره الحالي، بعد بضعة أشهر من الذكرى العاشرة لتأسيسه. وقالت «ناسا» إن التليسكوب أمضى قرابة عقد من الزمن في الفضاء لجمع بيانات تشير إلى وجود مليارات الكواكب الخفية. وساعد التليسكوب على اكتشاف أكثر من 2600 كوكب خارج نظامنا الشمسي، بما في ذلك العديد من الكواكب التي يمكن أن تكون واعدة وقابلة للحياة. وذكر المدير المساعد لوكالة «ناسا»، توماس زوربوشن، أن «(كيبلر) تخطى بشكل كبير توقعات الوكالة، ومهّد الطريق لاستكشافاتنا والبحث عن الحياة في النظام الشمسي وخارجه».