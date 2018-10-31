«دبي ميراكل غاردن».. انتظروا مفاجآت سارة غداً

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

تعود «دبي ميراكل غاردن»، أكبر حديقة زهور طبيعية على مستوى العالم، لتستقبل الزوّار في موسمها السابع اعتباراً من الغد، حاملة في «بستانها» مجموعة من الأعمال الفنية الجديدة المصنوعة من الزهور، بما في ذلك المساحة المخصصة لعالم ديزني و«قلعة الزهور» و«الأسرّة المعلقة» وغيرها.



وكانت «دبي ميراكل» قد احتفت خلال وقت سابق من هذا العام بذكرى مرور 90 عاماً على ابتكار شخصية ميكي ماوس الشهيرة بإزاحة الستار عن مجسم بارتفاع 18 متراً مُغطى بالزهور لهذه الشخصية المحببة، لتسجّل الحديقة رقمها القياسي الثالث في موسوعة غينيس.



وتضم قائمة الإضافات الجديدة للحديقة خلال هذا الموسم «قلعة الزهور» التي تتيح تصاميم تزدان بإبداعات زهور نسقتها نخبة من المصممين، إلى جانب قضاء سهرات على أضواء المصابيح، والاسترخاء على الأراجيح الشبكية المعلقة على الطريقة الكاريبية والآسيوية تحت الحدائق المعلقة. ويمكن للزوار كذلك التوجه إلى مسرح الحديقة والذي سيقدم حفلات موسيقية حية، وعروضاً راقصة، وجلسات لرياضة الزومبا. في حين تم تصميم منطقة اللعب التفاعلية للأطفال والجديدة كلياً على نحو يثري مخيلتهم، إذ تضم منصة ترامبولين إلى جانب أنشطة أخرى، وسط تصاميم مزدانة بالأزهار الضخمة.



وستضم الحديقة في موسمها الجديدة بحيرتين على شكل شجرة عملاقة، مزودتين بنوافير تضخ المياه إلى ارتفاع يزيد على سبعة أمتار. كما تضم «دبي ميراكل» عرض نوافير على شكل مجسمات لثلاثة فيلة بالحجم الحقيقي، والتي سترش المياه بأنماط وزوايا مختلفة لإضفاء طابع بصري لافت على تجربة زيارة الحديقة. وسيترافق ذلك مع عرض مجسمات ثلاثية الأبعاد بارتفاع 12 متراً لعدد من شخصيات الحيوانات المحببة. كما ستتيح «دبي ميراكل غاردن» خلال هذا الموسم فرصة مشاهدة أول عرض بصري ثلاثي الأبعاد للأزهار على مستوى العالم يتم تقديمه على شاشة مزينة بالأزهار.